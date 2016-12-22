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Google приобрел домен Gmail.ru
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14:40
Google приобрел домен Gmail.ru

Американская компания Google приобрела домен Gmail.ru. Об этом газете «Ведомости» сообщил доменный инвестор Павел Гросс-Днепров.

Источник газеты в интернет-компании сообщил, что Google приобрела Gmail.ru примерно за $10000. Гросс-Днепров оценивает стоимость такого домена в $100000.

О том, что Google Inc. владеет доменом Gmail.ru, сообщается на сайте сервиса Who is. Последнее обновление в информации по нему на сайте произошло 19 мая.

По данным «Ведомостей», ранее домен принадлежал веб-студии «Сема.ру». Газета отмечает, что на домене работал почтовый сервис. В 2006 году студия также зарегистрировала в Роспатенте одноименный товарный знак. Гендиректор «Сема.ру» в беседе с изданием отмечал, что почтовый сервис Gmail.ru начал работать намного раньше Gmail.com, поэтому шансов у Google отсудить этот домен мало. Доменный инвестор Павел Гросс-Днепров также заявил газете, что вероятность отобрать домен через суд была «ничтожно мала».

Представитель Google не стал комментировать сделку, а представитель «Сема.ру» не ответил на звонок, добавляет издание. 

Теги
покупка, Google, домен
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