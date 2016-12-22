Роскосмос сообщил о временном неиспользовании спутника «Ресурс-П»

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 3 не вышел из строя, а временно не используется по назначению. Об этом заявил представитель государственной корпорации «Роскосмос», передает «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, спутник пока находится на этапе испытаний по программе генерального конструктора, его не используют по назначению. Космический аппарат разработало и изготовило АО «РКЦ» Прогресс» в Самаре.

Ранее агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщало, что «Ресурс-П» №3 вышел из строя и перестал «передавать информацию». Источник уточнял, что в феврале—марте у спутника начались проблемы с питанием, и одна из солнечных батарей аппарата не раскрылась.​

Во время запуска ракеты-носителя спутника «Ресурс-П» №3 с космодрома Байконур 12 марта 2016 года произошел сбой — перед стартом сработала автоматическая система отмены пуска. Запуск перенесли на 13 марта. После того как в указанный день спутник вывели на промежуточную орбиту, одна из его солнечных батарей раскрылась не полностью.

Как сообщал ЦУП 17 марта 2016 года, «Ресурс-П» №3 удалось вывести с промежуточной на рабочую орбиту. По данным ЦУПа, бортовые системы работали штатно и позволили решать все установленные задачи.

Информацию, которую получают со спутников серии «Ресурс-П», используют для обеспечения деятельности в сельском, лесном и водном хозяйстве и для мониторинга районов чрезвычайных ситуаций.