Ватикан не подтвердил вызов украинского посла на прием к папе римскому

В пресс-службе Святого престола Ватикана РБК сообщили, что «в сегодняшнем расписании встреч папы римского не значится аудиенция с послом Украины при Ватикане». На уточняющий вопрос РБК о том, когда может произойти эта встреча, собеседник ответил, что «такой информацией не располагает».
Ранее о том, что посол Украины при Ватикане Татьяна Ижевская была вызвана, сообщал на странице в Facebook зампред отдела внешних церковный связей УПЦ, протоиерей Николай Данилевич.
По его словам, вызов был связан с возможностью принятия и изменения Верховной радой Украины двух законопроектов: №4511 «О статусе религиозных организаций» и №4128 «О свободе совести и религиозных организациях».
В законопроекте №4511 говорится о том, что религиозные организации, которые управляются из государств-агрессоров, могут нести угрозу для Украины. Поэтому таким организациям должен быть присвоен особый статус. Благодаря этому ведомства Украины смогут вовремя среагировать на возможные дестабилизирующие внешние факторы.
В законопроекте №4128 предлагается внести изменения в ст.8 закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» для того, чтобы представители религиозных общин могли сменить свою подчиненность к религиозным центрам и «достойно выразить свои религиозные чувства».
Патриарх Кирилл ранее обратился к лидерам «нормандской четверки», президенту Украины Петру Порошенко, папе римскому Франциску и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом остановить принятие «антицерковных законов» на Украине.
Патриарх считает, что эти законопроекты «поставят под угрозу конституционные права миллионов украинских верующих, вызовут волну насилия и новых захватов храмов, обострят гражданский конфликт на Украине, переведя его в религиозную плоскость».