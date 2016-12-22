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Технологии и медиа
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ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media
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14:01
ФНС подала иск о банкротстве двух структур медиахолдинга News Media

Арбитражный суд Москвы получил заявления Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании банкротами двух структур медиахолдинга News Media Арама Габрелянова — ООО «Медиа контент» и ООО «Айньюс». Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По данным картотеки, заявления от ФНС поступили в арбитраж 17 мая и к производству пока не приняты. Сумма задолженности также не указана.

Генеральный директор News Media Арам Габрелянов назвал подачу исков «технической процедурой». По его словам, медиахолдинг заплатил налоги, но у банка «Унифин», в которой обслуживалась компания, «отозвали лицензию еще полтора года назад» и из-за этого деньги в ФНС не дошли. «А мы-то их перечислили. Со счета нашего ушли в банк, а банк не перечислил налоговой. А мы-то тут причем», — сказал он.

Первый заместитель гендиректора News Media Анатолий Сулейманов рассказал «РИА Новости», что у компаний, которые связаны с холдингом, деньги находились в банке «Унифин». Всего на счетах было более 600 млн руб. В начале 2016 года Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у «Унифина», но перед этим News Media отправила из этих денег, которые находились на счетах в «Унифине», 390 млн руб. на счета ФНС. «Закрывался финансовый год, мы уведомили банк, что отправляем 390 млн руб. на счета ФНС. Банк, видимо, уже понимая, что у него отзовут лицензию в скором времени, списывает с нашего счета деньги, 390 млн руб., но не отправляет их на счета в ФНС», — подытожил он.

Компания ООО «Медиа контент» выполняет функции редакции интернет-издания Life.ru. Она владеет лицензией на вещание телеканала LifeNews. Компания «Айньюс» является редакцией нескольких сайтов холдинга и выпускает газету «Жизнь».

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензию у банка «Универсальные финансы» («Унифин») с 15 января 2016 года. Это произошло и-за неисполнения банком федеральных законов, которые регулируют работу банков, и нормативных актов Банка России. По данным ЦБ, кредитная организация не могла удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. 

Теги
медиахолдинги, LifeNews, News Media, Арам Габрелянов, УФНС России, банкроство, Айньюс, Унифин
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