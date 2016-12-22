Зампредом ВЭБа стала директор правового департамента Минфина

Наблюдательный совет Внешэкономбанка решил назначить директора правого департамента Министерства финансов России Светлану Ячевскую на должность зампреда банка. Также она станет членом правления ВЭБ. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«В банке она будет координировать деятельность подразделений по вопросам осуществления функций агента правительства РФ, внутреннего и внешнего государственного долга и финансовых активов РФ, правового обеспечения управления финансовыми активами», — пояснили в банке.

Также наблюдательный совет ВЭБ решил исключить из состава правления главного бухгалтера Владимира Шапринского. Причины такого решения не сообщаются.

Светлана Ячевская, согласно справке Минфина, начала карьеру в 1999 году, когда она устроилась работать помощником адвоката в коллегию «Московский юридический центр». В 2003 году она перешла работать в Министерство имущественных отношений, где заняла должность замначальника, а затем и начальника отдела. С 2004 года она работала в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, с 2008 года — в Минфине. Имеет чин действительного государственного советника третьего класса, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.