В украинском городе Кропивницкий взорвался автомобиль

В результате взрыва владелец автомобиля получил тяжелые ранения. Инцидент произошел в одном из спальных микрорайонов города около 05:00 часов утра 19 мая. По предварительной информации, сработало прикрепленное к автомобилю взрывное устройство. Сообщается, что потерпевший является сотрудником одного из государственных учреждений Украины. Полицейские квалифицировали инцидент как покушение на убийство.
В Мариуполе в марте 2017 года в результате подрыва автомобиля погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. По словам начальника главного управления национальной полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, одна из версий взрыва — теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Прокуратура Донецкой области также квалифицировала происшествие как теракт и внесла дело в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 УК Украины (теракт).