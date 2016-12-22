Британия пообещала арестовать Ассанжа после выхода из посольства Эквадора

Британская полиция заявила, что арестует основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора в Лондоне, где находится с 2012 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правоохранителей.

По данным ведомства, Ассанж будет арестован из-за того, что 29 июня 2012 года не явился на судебное заседание. Ордер на его арест выдал Вестминстерский магистратский суд, добавили в полиции.

Ранее стало известно, что прокуратура Швеции заявила о намерении прекратить ​предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в преступлениях сексуального характера. По данным Reuters, в суд было направлено ходатайство ​об отмене ордера на его арест.

Преследование Ассанжа началось в 2010 году после заявления двух женщин о сексуальных притязаниях Ассанжа во время его визита в Стокгольм. Он был задержан по запросу шведских правоохранительных органов, однако через несколько дней его отпустили под залог.

Ассанж обратился в посольство Эквадора с просьбой о политическом убежище. Он опасался, что после ареста по делу об изнасиловании шведские власти могут экстрадировать его в США из-за его работы над WikiLeaks.