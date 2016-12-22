Милонов предложил ввести наказание за незаконную магическую деятельность

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, передает «РИА Новости».

По данным агентства, Милонов предлагает ​дополнить Уголовный кодекс новой статьей 235.2. (статья 235 УК регламентирует наказание за осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности).

Законопроект касается лиц, занимающихся народной медициной без соответствующего разрешения, а также тех, чья оккультно-магическая деятельность привела к причинению вреда здоровью человека или имущественного ущерба в крупном размере. Их депутат предлагает наказывать штрафом в размере до 120 тыс. руб., либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок, отмечает агентство.

Если эти же действия привели к смерти человека или к причинению имущественного ущерба в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

По словам Милонова, с понятием оккультно-магической деятельности обычно связано много мошенничества, в результате которого люди лишаются имущества, ценностей и денег. В некоторых случаях, по словам депутата, указанная деятельность приводит к причинению вреда здоровью.

В беседе с РБК Виталий Милонов заявил, что в настоящее время за незаконное занятие народной медициной предусмотрена административная ответственность. «Другими словами, если какой-то самоназванный маг прописал человеку хвостики жаб или кровь единорога, и у него наступили какие-то негативные последствия, то это является предметом административной ответственности. Пострадавших от такой антинаучной деятельности в последнее время становится все больше и больше. Чтобы пресечь подобных шарлатанов необходимо ужесточение ответственности», — сказал он. Поэтому Милонов предложил перевести эти преступления в разряд уголовных.

«Ни целители, ни маги, как правило, не имеют кассовых аппаратов и лицензий. Поэтому они должны научно доказывать, что их услуги могут принести пользу человеку. Если нет, то они не должны получать никаких лицензий», — подчеркнул Милонов.

В начале марта Левада-центр провел опрос, согласно которому более 50% россиян доверяют народной медицине. Классическая медицина не вызывает доверия у трети жителей страны.