Милонов предложил ввести наказание за незаконную магическую деятельность

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил установить уголовную ответственность за незаконное занятие народной медициной и осуществление оккультно-магической деятельности. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, передает «РИА Новости».
По данным агентства, Милонов предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 235.2. (статья 235 УК регламентирует наказание за осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности).
Законопроект касается лиц, занимающихся народной медициной без соответствующего разрешения, а также тех, чья оккультно-магическая деятельность привела к причинению вреда здоровью человека или имущественного ущерба в крупном размере. Их депутат предлагает наказывать штрафом в размере до 120 тыс. руб., либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок, отмечает агентство.
Если эти же действия привели к смерти человека или к причинению имущественного ущерба в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
По словам Милонова, с понятием оккультно-магической деятельности обычно связано много мошенничества, в результате которого люди лишаются имущества, ценностей и денег. В некоторых случаях, по словам депутата, указанная деятельность приводит к причинению вреда здоровью.
В беседе с РБК Виталий Милонов заявил, что в настоящее время за незаконное занятие народной медициной предусмотрена административная ответственность. «Другими словами, если какой-то самоназванный маг прописал человеку хвостики жаб или кровь единорога, и у него наступили какие-то негативные последствия, то это является предметом административной ответственности. Пострадавших от такой антинаучной деятельности в последнее время становится все больше и больше. Чтобы пресечь подобных шарлатанов необходимо ужесточение ответственности», — сказал он. Поэтому Милонов предложил перевести эти преступления в разряд уголовных.
«Ни целители, ни маги, как правило, не имеют кассовых аппаратов и лицензий. Поэтому они должны научно доказывать, что их услуги могут принести пользу человеку. Если нет, то они не должны получать никаких лицензий», — подчеркнул Милонов.
В начале марта Левада-центр провел опрос, согласно которому более 50% россиян доверяют народной медицине. Классическая медицина не вызывает доверия у трети жителей страны.