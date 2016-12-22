В посольство Белоруссии в Литве бросили петарду

На территорию посольства Белоруссии в Литве неизвестные бросили петарду. Пострадавших в результате инцидента нет, имущество диппредставительства также не пострадало. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь посольства Белоруссии Павел Слюнькин.
На место происшествия прибыла полиция, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, добавил представитель посольства.
«Инцидент произошел 18 мая в 19:40 во внутреннем дворике посольства. По версии полиции, на территорию посольства была подброшена петарда в пачке сигарет», — заявил Слюнькин, добавив, что «все материалы» были переданы полиции.
Другой инцидент произошел с дипломатом в Литве 10 мая: автомобиль атташе генконсульства России попал в ДТП у населенного пункта Алко. В результате ДТП пострадал только водитель, дипломат травм не получил.