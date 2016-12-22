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Общество
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В СК заявили о спасенных уголовных делах после пожара в Новой Москве
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11:58
В СК заявили о спасенных уголовных делах после пожара в Новой Москве

В Новой Москве при пожаре в следственном отделе СК спасли уголовные дела и вещественные доказательства. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В здании следственного отдела СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам возник пожар 19 мая. Возгорание произошло по адресу: поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2:14 мск. В 4:14 мск спасатели локализовали возгорание. Площадь пожара составила порядка 150 кв. м. Пожар уничтожил кабинеты на втором этаже отдела, где находились в том числе и уголовные дела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). По версии следствия, ночью 19 мая неизвестные подожгли здание следственного отдела. 

Теги
Новая Москва, СК, уголовное дело, Пожар
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