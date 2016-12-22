В СК заявили о спасенных уголовных делах после пожара в Новой Москве

В Новой Москве при пожаре в следственном отделе СК спасли уголовные дела и вещественные доказательства. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
В здании следственного отдела СК по Троицкому и Новомосковскому административным округам возник пожар 19 мая. Возгорание произошло по адресу: поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 6, корпус 1. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 2:14 мск. В 4:14 мск спасатели локализовали возгорание. Площадь пожара составила порядка 150 кв. м. Пожар уничтожил кабинеты на втором этаже отдела, где находились в том числе и уголовные дела.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога). По версии следствия, ночью 19 мая неизвестные подожгли здание следственного отдела.