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«Газпром» будет осваивать Тамбейский кластер без помощи НОВАТЭКа
10:40
«Газпром» будет осваивать Тамбейский кластер без помощи НОВАТЭКа

«Газпром» не планирует привлекать НОВАТЭК к разработке месторождений Тамбейской группы, сообщил журналистам зампред правления концерна Виталий Маркелов.

«Мы рассматриваем разработку своими силами», — сказал Маркелов, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Тамбейская группа месторождений расположена в северной части полуострова Ямал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. В начале мая 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания провела на Тамбейской группе месторождений сейсмические работы на площади 2650 км и пробурила 14 поисково-разведочных скважин.

По словам Миллера, в результате проведенных работы оценка запасов на Тамбейской группе была увеличена на 4,1 трлн куб. м газа — до 6,7 трлн куб. м.

Позднее «Газпром» и ЗАО «РусГазДобыча» подписали Меморандум о намерениях, предусматривающий, в частности, сотрудничество в сфере добычи и переработки запасов и ресурсов газа и газового конденсата месторождений Тамбейского кластера. 

Теги
НОВАТЭК, «Газпром»
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