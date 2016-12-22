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Политика
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СК возбудил четыре новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе
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10:52
СК возбудил четыре новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил четыре новых уголовных дела из-за артиллерийских обстрелов войсками Украины территории Донбасса. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. В действиях украинских силовиков ведомство усмотрело признаки преступления по ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

По данным следствия, украинские военнослужащие и бойцы Нацгвардии 13 и 17 мая 2017 года обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в городе Докучаевске, селах Коминтерново, Каштановое и Крутая Балка в Донецкой области. В результате выполнения «заведомо преступных приказов» погибли два мирных жителя, четыре человека получили ранения. Петренко отметила, что мотивом преступлений стала «политическая и идеологическая ненависть, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти».

СКР в мае 2017 года возбудил новые уголовные дела по аналогичной статье из-за обстрела территории Донбасса. По данным следствия, украинские войска и бойцы Нацгвардии с 1 по 5 мая 2017 года обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданские объекты в Донецкой области. В результате обстрела погиб один мирный житель, четверо человек, в том числе беременная женщина, получили ранения. Следователи также возбуждали уголовные дела из обстрелов Донбасса в марте.​ 

Теги
Донбасс, СК, уголовное дело, артиллерийский обстрел
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