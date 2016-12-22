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Дворкович рассказал о создании новых рабочих мест за счет стартапов
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10:38
Дворкович рассказал о создании новых рабочих мест за счет стартапов

Создание новых рабочих мест в России будет обеспечиваться за счет стартапов и малых инновационных компаний. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме молодых ученых в Томске, передает ТАСС.

Дворкович отметил, что сейчас подобных предприятий недостаточно много. По его мнению, это является одной из главных причин замедленного экономического роста. Увеличение количества малых инновационных предприятий позволит увеличить рост ВВП в России до 4–5%, подчеркнул Дворкович.

Вице-премьер заявил, что низкая активность молодых предпринимателей связана со страхом банкротства, а также излишней строгостью государственных органов к незначительным нарушением в бизнесе. Причинами, по его словам, являются «штрафы» и «другие варианты наказания за ошибку или неуспех». Дворкович считает, что у молодых предпринимателей также «нет понимания», что «обанкротиться — это нормально».

В начале мая компания Markit опубликовала отчет, из которого следовало, что в апреле 2017 года темпы сокращения рабочих мест в обрабатывающих отраслях оказались максимальными с марта 2016 года. 

Теги
стартапы, Аркадий Дворкович, рабочие места
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