WADA согласовало с Россией отстранение Исинбаевой от РУСАДА

Отстранение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой с должности руководителя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было согласовано с российской стороной. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

«Люди, с которыми мы ведем дела в России, были осведомлены, что глава структуры (РУСАДА. — РБК) должен быть независимым. Мы объяснили им это, и они это приняли», — сказал Риди.

Ранее заместитель гендиректора WADA Роб Келер заявил, что для восстановления членства в WADA ​Российское антидопинговое агентство должно выполнить четыре обозначенных WADA «неотложных» условия. Келер отмечал, что условия, в первую очередь, касаются необходимости официально снять Елену Исинбаеву с должности председателя РУСАДА. По информации Келера, это должно произойти до 31 мая.

Работа РУСАДА была приостановлена осенью 2015 года. В тот же период WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил.