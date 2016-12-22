Бундестаг упростил правила депортации нежелательных мигрантов

Бундестаг принял поправки в законодательство, которые упростят депортацию мигрантов, которым было отказано в праве получить убежище на территории Германии, сообщает Deutsche Welle. Теперь человек будет выслан за пределы ФРГ даже в том случае, если страна, из которой он прибыл, не пришлет его документы.

Также правоохранительные органы смогут задерживать мигрантов на срок до 10 дней, если их будут подозревать в угрозе национальной безопасности. До настоящего времени задерживать подозреваемых можно было на четыре дня.

Помимо этого депутаты разрешили ограничивать свободу тех беженцев, которые при въезде в страну предоставили недостоверные данные. Приехавшим в страну также придется оставаться в центрах временного размещения до тех пор, пока миграционные органы не рассмотрят их заявку. Также изъят из законодательства пункт, в соответствии с которым человек автоматически получает право остаться в Германии, если его ребенок родился на территории этой страны.

Правозащитные организации уже подвергли решение бундестага резкой критике, указывая, что поправки в законодательство нарушают права тех, кто ищет защиты на территории Германии. «Новые законы превратят ФРГ из страны, готовой принимать беженцев, в государство, которое настроено на высылку мигрантов», — сообщил DW представитель организации Pro Asyl.

Однако в МВД Германии указывают, что готовы помогать людям, которые действительно нуждаются в помощи, однако не намерены содействовать тем, кто использует статус беженца, чтобы оставаться безнаказанным.