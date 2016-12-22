СМИ сообщили о пострадавших при пожаре на конференции Google в США

Три человека пострадали во время ежегодной конференции Google в Калифорнии, об этом сообщает агентство Associated Press.
По этим данным, один из трех пострадавших находится в тяжелом состоянии, еще двое — в удовлетворительном. Все они являются сотрудниками корпорации, никто из участников конференции не пострадал.
Как говорится в сообщении Google, на кухне здания, где проходило мероприятие, произошло «небольшое возгорание». Представитель пожарной службы города Маунтин-Вью, где проходила конференция, заявил, что причины возгорания выясняются.