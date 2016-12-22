Мадуро анонсировал поставку в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы ежемесячно

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал поставку пшеницы из России в размере 60 тыс. т ежемесячно, об этом сообщает агентство AVN.



Такие договоренности были достигнуты в результате телефонного разговора Николаса Мадуро с президентом Владимиром Путиным.



«Мы готовы и уже подписали все фитосанитарные и торговые соглашения. Начиная с этого года Россия будет стабильно поставлять в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы в месяц», — заявил Мадуро.



Он также добавил, что скоро будут запущены пять российских предприятий по производству грузовиков, отмечает агентство. В разговоре Мадуро рассказал Путину о внутриполитической ситуации в Венесуэле и способах по урегулированию экономического кризиса. По телефону стороны также обсудили вопросы совместного партнерства в разных областях.



Ранее о телефонном разговоре глав России и Венесуэлы сообщила пресс-служба Кремля. Как отмечается в сообщении, кроме прочего, Путин пожелал венесуэльскому правительству успехов «в усилиях по нормализации обстановки в стране» и подчеркнул необходимость решить «возникающие проблемы в рамках правового поля в соответствии с законодательством» Венесуэлы.