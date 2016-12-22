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Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов
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09:23
Дарья Прунцева, Артем Филипенок
Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов
Блокировку российских сайтов на Украине власти объяснили стремлением защитить граждан от иностранных спецслужб в условиях гибридной войны, однако пообещали не наказывать в случае попыток обойти новые законы

Жителей Украины не будут преследовать за обход блокировки российских сайтов. Об этом заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров в эфире телеканала «1+1».

«Сейчас уже много рецептов появилось, как обойти (запрет доступа. — РБК), пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться», — заявил Петров.

Он также добавил, что блокировка российских сайтов необходима для того, чтобы обезопасить пользовательские данные. По его словам, данные, которые передаются российским сервисом, «согласно российскому законодательству, хранятся в России» и «находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны».

«Все это находится под контролем Федеральной службы безопасности. Мы не можем с этим мириться, особенно в условиях гибридной войны», - заявил Петров. «Данные соцсетей – богатый материал для сбора разведывательных данных», - объяснил он.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая подписал указ, который предусматривает заморозку активов компаний, а также запрет интернет-провайдерам предоставлять доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.Ru Group. Указ вступил в силу 17 мая.

Украинский юрист Роман Лихачев 18 мая подал иск в суд на Порошенко. В нем он потребовал признать незаконной блокировку российских сайтов. 

Теги
Украина, сайты
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