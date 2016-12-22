«Матч ТВ» подал в суд на Sports.ru из-за трансляции фрагментов матчей ФНЛ

Представители телеканала «Матч ТВ» подали в Мосгорсуд иск ​к сайту Sports.ru из-за незаконной трансляции фрагментов двух матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Sports.ru.

В заявлении, как рассказали представители спортивного интернет-сайта, указывается, что «Матч ТВ» «несет значительные затраты на приобретение прав у официальных правообладателей». Первое судебное заседание по этому производству, как пояснили в Sports.ru, назначено на 30 мая.

Также представители интернет-сайта заявили, что просили прокомментировать исковое заявление генпродюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, однако ответов так и не получили. В частности, в Sports.ru сообщили, что вопросы у них вызывает то, что «Матч ТВ» никогда не уведомлял представителей спортивного портала о нарушении своих прав в связи с трансляцией хайлайтов ФНЛ, а сразу обратился к регулирующим инстанциям. Таким образом, иски «Матч ТВ» к Sports.ru связали с их критикой в отношении генерального директора «Газпром-Медиа» Дмитрия Чернышенко.

В апреле «Матч ТВ» через Мосгорсуд потребовал заблокировать Sports.ru за размещение на сайте контента телеканалов «Наш Футбол» и «НТВ-Плюс Спорт Плюс» (маркируется логотипом ТК «МАТЧ! НАШ СПОРТ»). Суд также обязал Роскомнадзор ​«прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объекта авторских и (или) смежных прав» на сайте.