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Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии
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06:59
Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии

Парламент Греции утвердил новые меры жесткой экономии, которые, в частности, предусматривают сокращение в течение трех последующих лет зарплат и пенсий, а также уменьшение социальных пособий и повышение налогов, сообщает ABC News.

Однако при этом законопроект, как замечает телеканал, также является очередным шагом на пути к «скромной сделке по облегчению бремени задолженности» страны.

Инициативу, по данным издания, поддержали 153 депутата-представителя левой коалиции премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, а также 128 из 300 присутствовавших на заседании парламентариев от оппозиции.

Принятие подобных мер, как поясняет ABC News, было необходимым для завершения иностранными кредиторами второй оценки хода выполнения Грецией соглашения с ними. При этом без пакета их помощи, как напоминает телеканал, в июле 2016 года Греция не смогла бы выполнить свои обязательства по выплате долга.

Также законопроект, по информации издания, ускорит переговоры об ослаблении условий погашения долга страны, которые Афины надеются завершить к заседанию Еврогруппы (встрече европейских министров финансов), которое должно состояться 22 июня.

«Мы ожидаем и имеем право на решение на заседании [Еврогруппы] в понедельник, которое скорректирует государственный долг Греции таким образом, чтобы он соответствовал жертвам греческого народа», — заявил после процедуры голосования Ципрас.

Ранее в четверг, 18 мая, как пишет ABC News, против принятия в Греции мер жесткой экономии у здания парламента протестовали около 15 тыс. человек. Организаторами манифестаций, по данным телеканала, являлись крупные профсоюзы. Митинги, как замечает издание, вылились в массовые беспорядки, в ходе которых десятки людей бросали в полицейских коктейли Молотова, на что сотрудники правопорядка ответили применением слезоточивого газа. 

Теги
Греция, экономия, Парламент
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