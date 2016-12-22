Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем 06:39 Мадуро анонсировал поставку в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы ежемесячно 09:28 Греф назвал параноидальным отношение США к России 09:05 Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада 07:39 Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным 06:36 Минфин США ввел санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы 05:43 США отправили к Корейскому полуострову второй авианосец 04:14 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР 02:35 Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии 02:33 Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм» 02:02 Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту 01:04 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном 01:01 Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле 00:04 Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo Вчера, 23:55 Пентагон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной» Вчера, 23:33 «Дождь» узнал детали иска Усманова к Навальному Вчера, 22:56 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Вчера, 22:05 СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии Вчера, 20:55 Time сообщил о планах российских хакеров «изменить ход событий в США» Вчера, 20:08 Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар Вчера, 19:41 Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота Вчера, 18:47
Лента новостей 10:16 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  10:00   USD НАЛ. Покупка 56,49 Продажа 57,35 EUR НАЛ. 63,80 63,72 Основатель The Moscow Times опроверг сообщения о планах выкупить газету Технологии и медиа, 09:59 Бундестаг упростил правила депортации нежелательных мигрантов Общество, 09:54 СМИ сообщили о пострадавших при пожаре на конференции Google в США Общество, 09:47 На МКАД образовалась пробка длиной 21 км Общество, 09:44 В Москве поменяется схема движения на 23 улицах Общество, 09:40 Мадуро анонсировал поставку в Венесуэлу 60 тыс. т пшеницы ежемесячно Политика, 09:28 Украинцы смогут безнаказанно обходить блокировку российских сайтов Общество, 09:23 Греф назвал параноидальным отношение США к России Политика, 09:05 Telegram запустил сервис онлайн-платежей через ботов Технологии и медиа, 08:28 Минобороны показало панорамное видео репетиции парада Победы в Москве Общество, 08:21 Одним из акционеров оператора сети Wi-Fi в метро оказался экс-ресторатор Технологии и медиа, 08:01 «Матч ТВ» подал в суд на Sports.ru из-за трансляции фрагментов матчей ФНЛ Технологии и медиа, 07:42 Кто победит на выборах в Иране и почему это важно для России и Запада Политика, 07:39 Бизнес-омбудсмен заявил о «фактическом провале» легализации самозанятых Бизнес, 07:17 Греческий парламент одобрил новые меры жесткой экономии Экономика, 06:59 Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем Политика, 06:39 Пентагон допустил наличие жертв после авиаудара по сирийским военным Политика, 06:36 В Казахстане на металлургическом заводе «Казцинка» произошел пожар Общество, 06:18 Минфин США ввел санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы Политика, 05:43 Власти Крыма предложили разрешить им изъять некоторые земельные участки Общество, 05:32 WADA назвало четыре условия для восстановления членства РУСАДА Общество, 05:07 AP узнало подробности инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке Общество, 04:24 США отправили к Корейскому полуострову второй авианосец Политика, 04:14 Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей Общество, 03:44 СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве Общество, 03:28 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии Общество, 03:16 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР Политика, 02:35
Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем
Материалы по теме Польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика Кремль отказался считать перехват самолета 9 мая «неоправданным риском» Минобороны рассказало о перехвате американского самолета-разведчика 9 мая СМИ узнали о перехвате США российских Ту-95 и Су-35 около Аляски
06:39
Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем

ВВС США подтвердили, что два китайских истребителя перехватили американский военный самолет в небе над Восточно-Китайским морем, сообщает Bloomberg. Инцидент произошел в минувший вторник.

«Взаимодействие было расценено как непрофессиональное из-за маневров китайских пилотов и скорости», — приводит агентство комментарий представителя командования Тихоокеанскими военно-воздушными силами Лори Ходж. Какие именно это было маневры, она не уточнила.

Представитель Пентагона добавила, что инцидент обсуждается как по военным, так и по дипломатическим каналам между двумя странами.

Ранее телеканал CNN сообщал, что китайские самолеты приблизились на расстояние примерно 150 футов (около 45 м). При этом один из истребителей летел днищем вверх прямо над американским самолетом.

Похожий инцидент произошел в феврале. Тогда США также сообщали о «небезопасной» встрече самолетов ВВС США и Китая. Пекин тогда заявил, что китайские пилоты действовали оправданно и профессионально. 

Теги
США, Китай, Пентагон, перехват самолетов
Другие материалы РБК
Власти изменили порядок расчета тарифов на услуги ЖКХ
Мутко рассмешил Медведева обещанием
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии
«Великий враг США»: оскароносный режиссер из США снял фильм о Путине
Тренер рассказала о причинах ухода Юлии Липницкой
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку