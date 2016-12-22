Истребители Китая перехватили самолет США над Восточно-Китайским морем

ВВС США подтвердили, что два китайских истребителя перехватили американский военный самолет в небе над Восточно-Китайским морем, сообщает Bloomberg. Инцидент произошел в минувший вторник.
«Взаимодействие было расценено как непрофессиональное из-за маневров китайских пилотов и скорости», — приводит агентство комментарий представителя командования Тихоокеанскими военно-воздушными силами Лори Ходж. Какие именно это было маневры, она не уточнила.
Представитель Пентагона добавила, что инцидент обсуждается как по военным, так и по дипломатическим каналам между двумя странами.
Ранее телеканал CNN сообщал, что китайские самолеты приблизились на расстояние примерно 150 футов (около 45 м). При этом один из истребителей летел днищем вверх прямо над американским самолетом.
Похожий инцидент произошел в феврале. Тогда США также сообщали о «небезопасной» встрече самолетов ВВС США и Китая. Пекин тогда заявил, что китайские пилоты действовали оправданно и профессионально.