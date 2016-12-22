СМИ узнали о подробностях инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке

Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель заявил полицейским, что во время совершения преступления он «слышал голоса» и «ожидал смерти». Об этом Associated Press рассказали два источника в местных органах правопорядка.

Мужчина, как замечает агентство, проехал на своей машине по тротуару три квартала, а затем выскочил из автомобиля «с дикими глазами» и стал «размахивать руками» до тех пор, пока не был схвачен полицией.

Однако сотрудники правоохранительных органов отказались считать произошедшее терактом. «Нет никаких признаков того, что это был теракт», — также заявлял мэр города Билл Де Блазио. В полиции, в свою очередь, поясняли, что инцидент расследуется как «несчастный случай».

Предположительно, как замечает Associated Press, по версии следователей, совершивший наезд мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Происшествие на Таймс-сквер произошло ранее, 18 мая. В этот день водитель одного из автомобилей, двигаясь против движения по встречной полосе, заехал на пешеходную зону, где врезался в толпу людей. В результате инцидента, как пишет Associated Press, пострадали 22 человека, еще один человек, 18-летний турист из Мичигана, погиб.​