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СМИ узнали о подробностях инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке
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04:24
СМИ узнали о подробностях инцидента с наездом на пешеходов в Нью-Йорке

Въехавший в толпу на Таймс-сквер водитель заявил полицейским, что во время совершения преступления он «слышал голоса» и «ожидал смерти». Об этом Associated Press рассказали два источника в местных органах правопорядка.

Мужчина, как замечает агентство, проехал на своей машине по тротуару три квартала, а затем выскочил из автомобиля «с дикими глазами» и стал «размахивать руками» до тех пор, пока не был схвачен полицией.

Однако сотрудники правоохранительных органов отказались считать произошедшее терактом. «Нет никаких признаков того, что это был теракт», — также заявлял мэр города Билл Де Блазио. В полиции, в свою очередь, поясняли, что инцидент расследуется как «несчастный случай».

Предположительно, как замечает Associated Press, по версии следователей, совершивший наезд мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Фотогалерея Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея 18 мая легковой автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Один человек погиб, как минимум 20 пострадали. Водитель задержан. Мотивы его поступка выясняются. Кадры с места... Показать 12 фотографий

Происшествие на Таймс-сквер произошло ранее, 18 мая. В этот день водитель одного из автомобилей, двигаясь против движения по встречной полосе, заехал на пешеходную зону, где врезался в толпу людей. В результате инцидента, как пишет Associated Press, пострадали 22 человека, еще один человек, 18-летний турист из Мичигана, погиб.​ 

Теги
Нью-Йорк, водитель, наезд на людей
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