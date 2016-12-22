В США назвали вероятную причину смерти лидера Soundgarden Криса Корнелла

Американские полицейские расследуют гибель фронтмена рок-группы Soundgarden Криса Корнелла как возможное самоубийство. Об этом Reuters рассказал представитель полицейского департамента Детройта Дэн Донаковски.
«Когда сотрудники правоохранительных органов вошли в комнату, они обнаружили, что Крис Корнелл, ни на что не реагируя, лежал в своей ванной, он погиб», — сообщил агентству пресс-секретарь ведомства, добавив, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов расследуют произошедшее «как возможное самоубийство». «Но точной причины смерти мы ждем от медицинского эксперта», — пояснил Донаковски.
Эту информацию Reuters также подтвердил представитель музыканта Брайн Бамбери. «Жена [Корнелла] Вики и его семья были потрясены, узнав о его неожиданной смерти», — также рассказал Бамбери, отметив, что родные и близкие лидера Soundgarden «будут тесно сотрудничать с медицинским экспертом для того, чтобы определить причину» гибели артиста.
52-летний Крис Корнелл, как уточнил Reuters представитель певца, был найден в ванной гостиницы в Детройте вечером в среду, 17 мая, спустя несколько часов после того, как гранж-группа отыграла в городе концерт.