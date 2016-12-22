Роспотребнадзор ограничил продажу партии сока после ожога девочки

Роспотребнадзор приостановил продажу партии сока в Ставрополье после того, как четырехлетняя девочка отравилась купленным в магазине фруктовым соком и получила химический ожог. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе ведомства.
Как уточнили агентству, «в магазине в течение недели было реализовано более 280 единиц [этой] продукции», жалоб на которую однако «не поступало». «Тем не менее, указанная партия [сока] приостанавливается для реализации по всей стране», — пояснил представитель Роспотребнадзора, отметив, что специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей проводят проверку по факту произошедшего.
В частности, по информации пресс-службы Роспотребнадзора, сок для установления причин инцидента подвергнется лабораторным исследованиям.
О получении химического ожога ребенком в Буденновском районе Ставропольского края ранее, 18 мая, сообщили в Следственном комитете.
По информации представителей СК, инцидент произошел 15 мая. В этот день, как рассказали следователи, дедушка с внучкой купили в продуктовом магазине в Буденновске фруктовый сок. Дома девочка, по данным сотрудников правопорядка, получила химический ожог полости рта после того, как выпила приобретенный напиток. Позже ожоги, как пояснили в Следственном комитете, так же получили дедушка и хозяин магазина, в котором был куплен сок, после того, как попробовали напиток.