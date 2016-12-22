В Абхазии задержан убийца двух российских миротворцев

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия заявил, что 17 мая в селе Дурипш Гудаутского района сотрудники МВД задержали преступника Геннадия Блабба, убившего российских миротворцев в 2006 году. Об этом сообщает региональное агентство ANNA-News.

По данным издания, Блабба был осужден за вооруженное нападение на автомобиль, который перевозил зарплату для российских миротворцев. В результате нападения два миротворца погибли. Верховный суд приговорил Блаббу в 2007 году к 15 годам лишения свободы, однако в феврале 2014 года осужденный совершил побег, с тех пор он находился в розыске.

Как сообщал РБК, в 2006 году на трассе между Гагрой и Гудаутой преступники обстреляли машину с военнослужащими, на которой перевозилась зарплата миротворцам. Из автобуса был открыт ответный огонь, был ранен также один из нападавших, однако преступникам удалось скрыться. В ходе операции «Перехват» один из нападавших был задержан.



