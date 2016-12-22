АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти»

АФК «Система» опубликовала исковое заявление от «Башнефти» и «Роснефти» в рамках иска на 106,6 млрд руб. Компания оценила обоснованные требования в 0 руб. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте компании АФК «Система».

Кроме того, по мнению АФК, истец допустил многочисленные нарушения норм процессуального права. По мнению компании, «Роснефть» — не релевантный истец, так ка​​к «владеет тем же самым пакетом акций, которым владели ответчики — АФК «Система» и «Система-Инвест», голосовавшие за принятие решений о реорганизации». Как отмечает АФК, истцы пропустили трехлетний срок исковой давности.

Кроме того, АФК в ответ на тезисы заявляет, что компания «даже опосредованно» не была мажоритарным акционером «Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтеза» и не контролировала их активы.

«Выделение непрофильных активов является нормальной и широко применяемой практикой для целей подготовки компании к размещению акций на биржевых площадках», — пишет «Система». По оценке АФК, выделение активов существенно повысило стоимость «Башнефти». Кроме того, отмечает компания, пакет акций «Уфаоргсинтеза» еще в 2016 году был передан группой АФК «Система» в «Башнефть».

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Также «Система» сообщила, что все активы и пассивы реорганизуемых компаний были равномерно распределены между «Башнефтью» и «Системой» в соответствие с их долями.