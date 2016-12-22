Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Бизнес
АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти» Вчера, 21:54 Правительство обсудит новые правила для малых форматов торговли 00:08 «Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в 8,04 руб. на акцию Вчера, 21:11 СМИ узнали о планах основателя The Moscow Times выкупить ее у Кудрявцева Вчера, 20:27 Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Вчера, 19:23 СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием Вчера, 18:53 Сечин подтвердил участие Saipem в бурении на Черном море Вчера, 16:55 Бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа продал акции компании на 9,5 млрд руб. Вчера, 14:22 Сотрудники завода Tesla в Калифорнии пожаловались на условия труда Вчера, 13:55 «Роснефть» подала заявку на аукцион на Эргинское нефтяное месторождение Вчера, 13:19 В московском офисе группы компаний ПИК прошли обыски Вчера, 12:54 Хамитов не сможет войти в руководство «Башнефти» по приглашению Сечина Вчера, 11:51 Фабрики бренда Иванки Трамп в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час Вчера, 09:51 Исполнительный директор Halliburton заявил о своей отставке Вчера, 09:41 WSJ узнала о грозящем Facebook штрафе за обман при покупке WhatsApp Вчера, 09:27 «Роснефть» привлечет Saipem в подсанкционный проект на Черном море Вчера, 07:58 Совладелец водочного завода «Кристалл» откроет продуктовую сеть Вчера, 00:00 С «волками» жить: куда предложили переселить жителей хрущевок в Мневниках 17 мая, 21:43 ЦБ выявил у страховщиков нарушения при продаже электронных полисов ОСАГО 17 мая, 20:58 В России появится концепция продвижения за рубеж продуктовых брендов 17 мая, 19:45 ФАС нашла признаки сговора при госзакупках Lenovo и HP на 6 млрд руб. 17 мая, 19:28
Лента новостей 4:29 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  04:00   USD НАЛ. Покупка 57,61 Продажа 57,55 EUR НАЛ. 63,90 63,95 Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей Общество, 03:44 СМИ сообщили о пожаре в здании СК в Новой Москве Общество, 03:28 «Коммерсантъ» узнал о первом приговоре участнику военной операции в Сирии Общество, 03:16 Трамп раскрыл имя главного претендента на пост главы ФБР Политика, 02:35 Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии Политика, 02:33 Трамп назвал назначение спецпрокурора по России «великой охотой на ведьм» Политика, 02:02 В США назвали вероятную причину смерти лидера Soundgarden Криса Корнелла Общество, 01:08 Жители сносимых пятиэтажек получат право на судебную защиту Политика, 01:04 В окружении Усманова рассказали подробности подготовки ролика о Навальном Политика, 01:01 Подрядчика строительства «Зенит Арены» арестовали по делу о взятке Общество, 00:30 Правительство обсудит новые правила для малых форматов торговли Бизнес, 00:08 Иностранные инвесторы начали терять интерес к российскому госдолгу Финансы, 00:07 МТС станет игроком рынка информационной безопасности Технологии и медиа, 00:07 Блогер-миллиардер: почему Усманов решил бороться с Навальным на его поле Политика, 00:04 В результате аварии на Ярославском шоссе погибли два человека Общество, Вчера, 23:59 Минфин США проверит возможный контроль «Роснефти» над американской Citgo Политика, Вчера, 23:55 Определились полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею Спорт, Вчера, 23:40 Пенгатон объяснил удар по проправительственным силам в Сирии «обороной» Политика, Вчера, 23:33 Роспотребнадзор ограничил продажу партии сока после ожога девочки Общество, Вчера, 23:08 «Дождь» узнал детали иска Усманова к Навальному Политика, Вчера, 22:56 СК арестовал замглавы ФСИН по Ростовской области за взятку в 2 млн руб Общество, Вчера, 22:36 В Абхазии задержан убийца двух российских миротворцев Общество, Вчера, 22:13 Навальный отказался извиняться перед Усмановым Политика, Вчера, 22:05 АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти» Бизнес, Вчера, 21:54 СМИ опубликовали видео драки активистов с охранниками в горсовете Киева Общество, Вчера, 21:40 РПЦ предъявила претензии на новые объекты во Владимиро-Суздальском музее Общество, Вчера, 21:36 Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей водителя Общество, Вчера, 21:23
АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти»
Материалы по теме Сечин сообщил о планах «Роснефти» вернуть новые активы «Башнефти» Сечин рассказал о влиянии санкций на «Роснефть» «Роснефть» подала заявку на аукцион на Эргинское нефтяное месторождение «Система» назвала «прорывом» результаты «Башнефти» под своим управлением
Вчера, 21:54
АФК «Система» сообщила о получении исков «Роснефти» и «Башнефти»

АФК «Система» опубликовала исковое заявление от «Башнефти» и «Роснефти» в рамках иска на 106,6 млрд руб. Компания оценила обоснованные требования в 0 руб. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте компании АФК «Система».

Кроме того, по мнению АФК, истец допустил многочисленные нарушения норм процессуального права. По мнению компании, «Роснефть» — не релевантный истец, так ка​​к «владеет тем же самым пакетом акций, которым владели ответчики — АФК «Система» и «Система-Инвест», голосовавшие за принятие решений о реорганизации». Как отмечает АФК, истцы пропустили трехлетний срок исковой давности.

Кроме того, АФК в ответ на тезисы заявляет, что компания «даже опосредованно» не была мажоритарным акционером «Башкирэнерго» и «Уфаоргсинтеза» и не контролировала их активы.

«Выделение непрофильных активов является нормальной и широко применяемой практикой для целей подготовки компании к размещению акций на биржевых площадках», — пишет «Система». По оценке АФК, выделение активов существенно повысило стоимость «Башнефти». Кроме того, отмечает компания, пакет акций «Уфаоргсинтеза» еще в 2016 году был передан группой АФК «Система» в «Башнефть».

Вернуть 107 млрд: как «Роснефть» обосновывает претензии к АФК «Система»

Также «Система» сообщила, что все активы и пассивы реорганизуемых компаний были равномерно распределены между «Башнефтью» и «Системой» в соответствие с их долями. 

Теги
иск, "Башнефть", АФК "Система", "Роснефть"
Другие материалы РБК
9 районов Москвы с самым быстро дешевеющим жильем
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Власти изменили порядок расчета тарифов на услуги ЖКХ
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку