Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей водителя

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио рассказал о водителе, который управлял автомобилем, въехавшем в толпу на Таймс-сквер. Об этом сообщает Reuters.



Де Блазио отметил, что водитель ранее служил в вооруженных силах США и является гражданином страны. В полиции Нью-Йорка уточнили, что за рулем машины был 26-летний житель города Ричард Рояс. Он дважды был арестован за вождение в нетрезвом виде: в 2008 и 2015 году.

Ранее в четверг, 18 мая, автомобиль выехал на тротуар на Таймс-сквер. По данным CBS, в результате один человек погиб, пострадали по меньшей мере 20.

Как рассказал Reuters очевидец произошедшего, водитель машины двигался против движения на большой скорости по встречной полосе и направлялся в сторону пешеходной зоны. По данным CBS, машина, которая наехала на людей, была марки Honda. Полиция задержала водителя автомобиля. Как отмечает CBS, он находился в салоне своей машины.

Полиция Нью-Йорка не связывает инцидент с терроризмом. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.