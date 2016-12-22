«Газпром» может выплатить дивиденды за 2016 год в 8,04 руб. на акцию

Совет директоров компании «Газпром» рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение прибыли компании по результатам 2016 года. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга, поступившем в распоряжение РБК.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить выплату годовых дивидендов в 2016 году в размере 8,0397 руб. на одну акцию (на 1,9% больше, чем в прошлом году). Всего на выплату дивидендов рекомендовано направить 190,327 млрд руб., что равняется 20% прибыли «Газпрома» по международным стандартам бухгалтерской отчетности (МСФО).

Такой размер дивидендов учитывает, по данным компании, сохранение ее «устойчивого финансового положения», реализацию стратегических проектов и соблюдение интересов акционеров.

Выплаты для номинальных держателей и являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительных управляющих, зарегистрированных в реестре акционеров, должны быть произведены до 3 августа. До 24 августа — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.