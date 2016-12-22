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Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке
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20:45
Яровая предложила вместо сейсмоукрепления сносить дома на Дальнем Востоке

Депутат Ирина Яровая заявила, что на Дальнем Востоке вместо сейсмоукрепления старых жилых домов необходимо сносить ветхое жилье и строить новое. Об этом депутат сообщила на итоговой коллегии Минвостокразвития, передает корреспондент РБК.

По ее словам, необходимо проверить, насколько рационально государство тратит средства на программы, связанные с Дальним Востоком.

«Быть может, есть смысл отказаться от того, чтобы строить сваи вокруг старых домов. Может быть, есть смысл принять политическое решение о том, что программа сейсмоукрепления означает снос этих домов и строительство новых. Это гораздо более рачительно, гораздо более эффективно», — считает Яровая.

Депутат добавила, что строительство новых домов эффективно с точки зрения экономии. По ее словам, это также снимет социальное напряжение у людей и минимизирует риск «коррупционных и опасных решений». В качестве примера она привела свидетельства местных жителей, чьи дома деформированы несмотря на сваи вокруг них. 

Теги
Дальний Восток, Ирина Яровая
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