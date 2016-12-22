Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке

Телеканал CBS опубликовал на своей странице в Twitter видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке. На видео видно, что машина, совершившая наезд на пешеходов, перевернулась на бок, а вокруг нее работают сотрудники специальных служб. В видео также вставлены фотографии с места происшествия, где видно, что вокруг собираются люди, а один из пострадавших пешеходов лежит на земле.

О том, что легковой автомобиль врезался в прохожих на Тайм-Сквер в Нью-Йорке, сообщил Reuters со ссылкой на очевидцев. В результате происшествия один человек погиб, а как минимум еще 20 пострадали, сообщал CBS.

Свидетели случившегося в разговоре с Reuters рассказали, что водитель транспортного средства ехал против движения по встречной полосе в сторону пешеходной зоны, по которой шли люди. Один из пострадавших заявил, что водитель действовал умышленно, однако полиция Нью-Йорка заявила, что в настоящий момент не связывает наезд автомобиля на пешеходов на Таймс-Сквер с терроризмом.