В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек

В результате наезда автомобиля на пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке пострадали 20 человек. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя полиции Нью-Йорка.
В свою очередь пожарная служба Нью-Йорка на своей странице в Twitter написала, что в результате происшествия один человек погиб, 12 пострадали.
Как сообщал Reuters со ссылкой на очевидцев, легковой автомобиль выехал на тротуар на Таймс-Сквер. По словам собеседника агентства, водитель машины ехал на большой скорости против движения по встреченной полосе. Он направлялся в сторону пешеходной зоны, где находились в этот момент люди.
Фотогалерея Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Фотогалерея 18 мая легковой автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Один человек погиб, как минимум 20 пострадали. Водитель задержан. Мотивы его поступка выясняются. Кадры с места... Показать 12 фотографий
Как написал на своей странице в Twitter телеканал CBS, инцидент не связан с терроризмом, а водитель автомобиля был пьян. Как сообщает CBS, машина, которая врезалась в пешеходов, была марки Honda. По данным полиции Нью-Йорка, за рулем автомобиля был 26-летний мужчина из Бронкса, который ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.