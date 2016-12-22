Путин поговорил по телефону с президентом Венесуэлы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отмечается в сообщении, Мадуро рассказал российскому лидеру о внутриполитической ситуации в Венесуэле и о мерах по урегулированию кризиса в республике. В свою очередь, Путин пожелал венесуэльскому правительству успехов «в усилиях по нормализации обстановки в стране» и подчеркнул необходимость решить «возникающие проблемы в рамках правового поля в соответствии с законодательством» Венесуэлы.
В сообщении Кремля отмечается, что Мадуро и Путин обсудили вопросы партнерства Венесуэлы и России и ход реализации «взаимовыгодных проектов в различных областях». Также лидеры России и Венесуэлы поговорили о ситуации на мировом нефтяном рынке в контексте выполнения странами ОПЕК договоренностей по сокращению нефтедобычи.
С начала апреля в Венесуэле продолжаются беспорядки, которые были вызваны решением Верховного суда страны прекратить полномочия Национальной ассамблеи, большинство мест в которой заняли представители оппозиции. Протестные акции перерастают в столкновения с полицией. Как сообщал лидер оппозиции Венесуэлы и губернатор штата Энрике Каприлес 6 мая, в ходе протестов погибли 37 человек.