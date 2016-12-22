Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота

Министр иностранных дел России Сергей Лавров описал средства массовой информации США с помощью анекдота о советских газетах. Это произошло на пресс-конференции по итогам переговоров российского дипломата с министром иностранных дел Кипра Иоаннисом Касулидисом. Видеозапись с шуткой разместил на YouTube телеканал RT.
Глава МИД России заявил, что в Советском Союзе шутили о том, что «есть газета «Правда», в которой нет известий, и есть газета «Известия», в которой нет правды».
Лавров добавил, что американская пресса работает именно в этом ключе.
Президент США Дональд Трамп встретился с Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая.
После этого, 15 мая, американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, написала, что президент США рассказал российскому дипломату и послу России в США секретную информацию о борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Секретные данные разведки, якобы переданные Трампом Лаврову и Кисляку, США получили от израильского разведчика в рядах «Исламского государства», передавал телеканал ABC, ссылаясь на бывших и действующих чиновников в США. Разведчик, по данным телеканала, передал информацию о плане террористов пронести в ноутбуке бомбу на пассажирский самолет, который бы вылетел в США. После этого американская сторона задумалась о запрете на провоз ноутбуков на рейсах из Европы в США.
Содержание статьи Washington Post 16 мая опровергала замсоветника Белого дома по национальной безопасности Дина Пауэлл.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook написала 17 мая, что газеты США можно использовать по-разному, но читать не надо». По ее словам, «последнее время это уже не только вредно, но и опасно». Так она охарактеризовала издания, которые пишут, что Трамп в разговоре Лавровым раскрыл ему секретную информацию о террористической группировке «Исламское государство».
В этот же день президент России Владимир Путин назвал «политической шизофренией» обвинения президента США в передаче секретных данных российским дипломату и послу.