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Политика
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18:24
Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы

Официальный представитель МИДа Мария Захарова опровергла информацию Politico о том, что министр иностранных дел Сергей Лавров хотел встретиться с бывшим президентом США Бараком Обамой, но получал отказ. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации от 10 мая о встрече Лаврова и президента США Дональда Трампа Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщало, что с 2013 года МИД России просил организовать встречу Лаврова и Обамы. «Русские просили годы об этом, — сказал собеседник издания. — Они настаивали на этом, а мы постоянно говорили «нет».

Захарова рассказала, что во время президентства Обамы Лавров 64 раза встречался с занимавшим тогда должность госсекретаря США Джоном Керри и 192 раза говорил с ним по телефону. Представитель МИД России заметила, что 90% контактов были инициированы американской стороной.

Захарова отметила, что также были контакты на высшем уровне. Она сообщила, что президент Владимир Путин встречался с Обамой 11 раз и провел 26 телефонных разговоров с ним, «зачастую очень длительных». «При таком огромном объеме общения на высшем и высоком уровнях какой-либо потребности в протокольной встрече в Овальном кабинете вообще не возникало», — сказала Захарова. Она отметила, что администрация Обамы «не проявляла желания сделать что-либо», чтобы улучшить отношения между Россией и США.

Лавров встретился с Трампом в Белом доме 10 мая. По данным МИДа, их встреча продлилась 40 минут. Лавров рассказал, что он говорил с американским президентом об отношениях между Россией и США и о нестабильности на Ближнем Востоке. Также он обсудил с американским лидером конфликты на Украине и в Сирии и предстоящую встречу Трампа и Путина.

В свою очередь президент США охарактеризовал встречу с Лавровым как «очень хорошую», сообщало Bloomberg. Американский лидер заявил, что, чтобы прекратить «ужасное насилие в Сирии», необходимо сотрудничество Москвы и Вашингтона. Трамп отметил, что России нужно повлиять на президента Сирии Башара Асада и на силы, которые действуют в интересах Ирана. 

Теги
Барак Обама, МИД России, Сергей Лавров, Мария Захарова
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