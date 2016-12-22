Солиста группы «Би-2» оштрафовали после задержания за хранение марихуаны

Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева Би-2), задержанный накануне во время матча «Спартак» — «Терек» за хранение марихуаны, оштрафован на 3 тыс. руб. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Бортник признан виновным по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ (нарушение зрителем правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований). Ранее источник агентства сообщил о том, что Бортнику грозит до 15 суток административного ареста по ст.6.8 КоАП РФ (незаконный оборот наркотических средств).
Согласно ст.228 УК РФ при обнаружении у гражданина менее 2 г гашиша и менее 6 г марихуаны ему могут вменить только административное правонарушение. Это влечет за собой штраф или административный арест до 15 суток.
Полицейские задержали Бортника за хранение марихуаны 17 мая. Он был доставлен в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево. Как сообщал ТАСС со ссылкой на сотрудника полиции Москвы, общий вес пакетика с марихуаной, изъятого у музыканта, составил 0,5 г.