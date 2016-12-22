СМИ узнали о рассмотрении кандидатуры Небензи на пост постпреда при ООН

Международный комитет Госдумы 25 мая рассмотрит кандидатуру заместителя главы МИД России Василия Небензи на должность постпреда России при ООН. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте.
Близкий к МИД России собеседник РБК ранее говорил, что все процедуры утверждения Небензи должны завершиться к лету, а приступит дипломат к своим обязанностям летом.
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на четырех независимых источников в госструктурах сообщила, что должность постпреда России при ООН, которая освободилась после смерти Виталия Чуркина, может занять Василий Небензя. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил изданию, что «пока никаких решений [по данному вопросу] не принималось».
14 марта «РИА Новости» со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что главным кандидатом на эту должность является нынешний постпред России при НАТО Александр Грушко. При этом сам Грушко в беседе с «Коммерсантом» призвал не верить «слухам».
Василий Небензя родился в 1962 году. Окончил МГИМО в 1983 году. Работает в МИД России с 1983 года, с 2013 года Небензя занимает пост заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Должность постпреда стала вакантной после смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Он скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Дипломат занимал эту должность с апреля 2006 года.