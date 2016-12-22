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Суд арестовал одного из фигурантов дела о взрыве газа в доме в Волгограде
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17:29
Суд арестовал одного из фигурантов дела о взрыве газа в доме в Волгограде

Советский районный суд Волгограда арестовал на два месяца Владимира Лексункина, подозреваемого по делу о взрыве газа в доме. Об этом в пресс-службе суда сообщили ТАСС.

Следствие считает, что Лексункин повредил газовую трубу при попытке незаконно подключить торговый павильон к водоснабжению и водоотведению дома.

Следствие 16 мая задержало владельца торгового павильона Юраслава Бабаяна, его отца Юрия Бабаяна, нанявшего работника для подключения павильона к сетям водоснабжения и водоотведения, а также самого работника Владимира Лексункина.

В Волгограде прогремел мощный взрыв в жилом доме
В Волгограде прогремел мощный взрыв в жилом доме
Видео: Телеканал РБК

По версии следствия, 14 мая Юрий Бабаян через интернет нанял Лексункина для подключения павильона. Работник должен был провести прокол грунта под дорогой в направлении водяного колодца у дома №60 по проспекту Университетскому, передает агентство. Подключение не было согласовано с администрацией города, АО «Волгоградгоргаз» и другими контролирующими органами.

16 мая при проколе грунта работник повредил газовую трубу, в связи с чем вызвал спасательную бригаду «Волгоградгоргаза», которая отключила газ. Спустя два часа произошел взрыв, в результате чего погибли четыре человека. 

Теги
взрыв, Волгоград
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