Солист «Би-2» напишет посвященную своему задержанию песню

Солист музыкальной группы «Би-2» Лева (Егор Бортник) заявил, что «обязательно» напишет новую песню, посвятив ее своему задержанию на стадионе «Открытие Арена», передает ТАСС.

Музыкант добавил, что «жалеет, что не смог посмотреть игру».

Полиция задержала Бортника 17 мая во время матча «Спартак» — «Терек», который проходил на стадионе «Открытие Арена», за хранение марихуаны. Для разбирательства его отвезли в отдел полиции по району Покровское-Стрешнево. ТАСС, ссылаясь на сотрудника полиции, заявлял, что у Бортника изъяли пакетик марихуаны весом 0,5 г.

Директор группы «Би-2» Руслан Волков сообщил РБК, что ничего не знает о задержании солиста, а участники группы сейчас «в отпуске».

По данным источника «РИА Новости», на Бортника составили административный протокол по статье 6.8 КоАП РФ. Согласно ст.228 УК РФ, если у гражданина было обнаружено менее 2 г гашиша и менее 6 г марихуаны, ему могут вменить только административное правонарушение. Это влечет за собой штраф или административный арест до 15 суток.