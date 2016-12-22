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Суд признал виновной прикурившую от свечи сигарету жительницу Белгорода
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Суд признал виновной прикурившую от свечи сигарету жительницу Белгорода
Общество, 17:04
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Суд признал виновной прикурившую от свечи сигарету жительницу Белгорода

Мировой суд Западного округа Белгорода приговорил ​22-летнюю местную жительницу к штрафу в 15 тыс. руб. за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает издание «БелПресса».

В 2015–2016 годах девушка сделала фотографии в Преображенском кафедральном соборе города, где она прикурила сигарету от свечи. Позднее она опубликовала фотографии «ВКонтакте». В правоохранительные органы обратились активисты «Скорой молодежной помощи», впоследствии против девушки возбудили дело по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления чувств верующих).

Как отмечает «БелПресса», мировой суд вынес решение с учетом смягчающих обстоятельств и приговорил подозреваемую к штрафу 15 тыс. руб.

Теги: РПЦ , оскорбление чувств верующих
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