Суд признал виновной прикурившую от свечи сигарету жительницу Белгорода

Мировой суд Западного округа Белгорода приговорил 22-летнюю местную жительницу к штрафу в 15 тыс. руб. за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает издание «БелПресса».
В 2015–2016 годах девушка сделала фотографии в Преображенском кафедральном соборе города, где она прикурила сигарету от свечи. Позднее она опубликовала фотографии «ВКонтакте». В правоохранительные органы обратились активисты «Скорой молодежной помощи», впоследствии против девушки возбудили дело по ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления чувств верующих).
Как отмечает «БелПресса», мировой суд вынес решение с учетом смягчающих обстоятельств и приговорил подозреваемую к штрафу 15 тыс. руб.