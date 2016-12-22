Кремль отказался комментировать видеообращение Усманова к Навальному

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать видеообращение Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному. По словам Пескова, этот вопрос «не имеет никакого отношения» к Кремлю, сообщает «Интерфакс».
Алишер Усманов опубликовал утром в четверг, 18 мая, видеообращение к Навальному на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В 12-минутной записи Усманов опровергает обвинения Навального в том, что бизнесмен подарил дом и землю Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. В Фонде борьбы с коррупцией Навального настаивали, что эта структура связана с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
«Ты бы извинился и жил спокойно. Твои потуги меня оболгать — лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный», — обратился Усманов к Навальному.
Ранее Усманов подал на Навального в суд за клевету. Предварительное слушание по этому делу прошло также 18 мая, рассмотрение иска по существу намечено на 30 мая. Представитель ФБК Вячеслав Гюмади просил прекратить рассмотрение иска к Усманову, суд в этом отказал.