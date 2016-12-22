Замглавы МИДа ответил на сообщения о своем назначении послом в США

В Госдуме во время обсуждения кандидатуры замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла в США произошел «заинтересованный обмен мнениями». Об этом сам Антонов заявил «РИА Новости».
Антонов добавил, что в Госдуме прошел «обстоятельный разговор» о том, «какими должны быть» отношения США и России. Замглавы МИДа, по информации ТАСС, заявил, что, по его мнению, нужно «выправить крен» в российско-американских отношениях и «убедить Вашингтон» в том, что «добрососедские отношения отвечают интересам обеих стран».
Председатель думского комитета по обороне и бывший командующий воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов заявил агентству «Интерфакс», что опыт Антонова в Минобороны России «делает» его именно той «фигурой», которая нужна на этой должности.
Шаманов назвал Антонова «системным дипломатом», добавив, что после его прихода в Министерство обороны международная деятельность «стала структурированной и нацеленной как на достижение договорных условий, так и на практическое применение».
О выдвижении кандидатуры замминистра главы МИД России на место Сергея Кисляка, работающего послом России в США, на рассмотрение Госдумы 11 мая рассказал «Интерфаксу» источник в парламенте России. По данным источника, необходимые документы уже поступили в нижнюю палату парламента.
Просьба о рассмотрении кандидатуры Антонова, по данным источника ТАСС, поступила из МИДа.
Как рассказал РБК близкий к Кремлю источник, заявка о замене Кисляка на Антонова поступила в Госдуму 8 мая. Источник уточнил, что Антонова перевели работать в МИД, чтобы он стал послом. По информации собеседника РБК, Антонов должен был стать послом России в США «намного раньше», но сроки перенесли «из-за смерти постпреда в ООН Виталия Чуркина». Антонова, по словам источника, рассматривали и в качестве замены убитому в Турции Андрею Карлову. Источник заявлял РБК, что комитет Госдумы по международным делам может рассмотреть просьбу МИД России о назначении Антонова 18 мая.
В Кремле 11 мая отказались анонсировать замену российского посла в Соединенных Штатах Америки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, кадровые перестановки Кремль не анонсирует.