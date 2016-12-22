Самолет на Украине после посадки заехал в не застывший на полосе бетон

Самолет украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс Киев — Запорожье, после посадки выехал на участок аэродрома с незастывшим бетонным покрытием. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

По данным компании, в аэропорту Запорожья с 26 марта по 10 мая проводился ремонт, и авиакомпания МАУ получила официальное подтверждение о готовности аэропорта принимать рейсы.

Самолет успешно приземлился, но во время руления на территории аэропорта заехал в незастывший бетон. В результате судно повредило фюзеляж и все стойки шасси.

Техническое состояние самолета не позволяет выполнять рейсы, заявили в авиакомпании. Из-за этого авиакомпания перестала выполнять рейсы в Запорожье и перенесла их в аэропорт Днепра. Всех пассажиров обратного рейса решили доставить в Киев наземным транспортом.