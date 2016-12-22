Кадырова наградили почетной грамотой Нацгвардии России

Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей водителя

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«Любой дом рискует быть снесенным»: что нарушает законопроект о реновации

СМИ сообщили об ударе США по проправительственным силам в Сирии

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Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Нью-Йорке

Американские хоккеисты вылетели с чемпионата мира

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Полиция отказалась считать наезд на пешеходов в Нью-Йорке терактом

Киев начал поиск сообщников Сталина и Берии при депортации крымских татар

В результате наезда машины на пешеходов в Нью-Йорке пострадали 20 человек

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Один человек погиб при наезде автомобиля на прохожих в Нью-Йорке

На обложке TIME Белый дом превратился в храм Василия Блаженного

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СМИ узнали о заключении экс-замглавы Спецстроя сделки со следствием

Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота

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Слабое звено Европы: почему Венгрия не испугается лишиться голоса в ЕС

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Захарова опровергла данные о просьбе МИДа о встрече Лаврова и Обамы