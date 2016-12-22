Кадырова наградили почетной грамотой Нацгвардии России

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил почетную грамоту от Росгвардии «За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии России». Об этом Кадыров написал на своей странице в Instagram.
По его словам, грамоту ему вручил в четверг, 18 мая, заместитель директора Федеральной службы войск Росгвардии Сергей Меликов.
Кадыров в своем посте высказал мнение, что нужно «тесно взаимодействовать с подразделениями различных министерств и ведомств» российских вооруженных сил и помогать им решать проблемы с размещением и с боевой подготовкой. Глава Чечни заявил, что управление национальной гвардии «прошло нелегкий путь становления» в Чеченской Республике и готово выполнять «любые задачи» для обеспечения безопасности.
В августе 2016 года Кадыров наградил главнокомандующего войсками Национальной гвардии России Виктора Золотова орденом Кадырова, который является высшей наградой Чеченской Республики. Кроме того, глава Чечни дал Золотову сертификат Международного учебного центра подготовки сил специального назначения под номером 001, который выдают за прохождение обучения по обеспечению безопасности охраняемого лица. Награды были вручены в рамках мероприятия, которое было приурочено к годовщине образования инструкторского отдела Чечни по боевой подготовке.