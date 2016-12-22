В КПРФ предложили выплачивать компенсации детям войны

Законопроект о «детях войны», который предполагает введение ежемесячной выплаты в размере 748 руб., родившимся в период с 1 января 1928 по 3 сентября 1945 года, внесен в Мосгордуму. Точно такую же оплату получают сейчас труженики тыла. Документ размещен на официальном сайте московского парламента.
Инициатива поступила от депутатов из КПРФ.
В указанную возрастную категорию попадают москвичи, которые на момент начала Великой Отечественной войны (ВОВ) не достигли трудоспособного возраста 14 лет, и граждане, которые родились в военные годы.
В законопроекте предлагают ввести еще одну ежемесячную выплату суммой 500 руб. за каждого родителя, погибшего в 1941–1945 годах. Также для данной категории граждан предложили ввести льготы на лечение и проезд в городском и пригородном транспорте и к местам захоронения родителей, которые погибли в годы ВОВ.
В документе предлагают рассмотреть внеочередной прием «детей войны» в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры соцобслуживания и т.п.
Если гражданин имеет право на предоставление одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям по законопроекту, то соцподдержку ему предоставят по одному из оснований, которое он сам выберет.