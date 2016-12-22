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В КПРФ предложили выплачивать компенсации детям войны
17:22
В КПРФ предложили выплачивать компенсации детям войны

Законопроект о «детях войны», который предполагает введение ежемесячной выплаты в размере 748 руб., родившимся в период с 1 января 1928 по 3 сентября 1945 года, внесен в Мосгордуму. Точно такую же оплату получают сейчас труженики тыла. Документ размещен на официальном сайте московского парламента.

Инициатива поступила от депутатов из КПРФ.

В указанную возрастную категорию попадают москвичи, которые на момент начала Великой Отечественной войны (ВОВ) не достигли трудоспособного возраста 14 лет, и граждане, которые родились в военные годы.

В законопроекте предлагают ввести еще одну ежемесячную выплату суммой 500 руб. за каждого родителя, погибшего в 1941–1945 годах. Также для данной категории граждан предложили ввести льготы на лечение и проезд в городском и пригородном транспорте и к местам захоронения родителей, которые погибли в годы ВОВ.

В документе предлагают рассмотреть внеочередной прием «детей войны» в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры соцобслуживания и т.п.

Если гражданин имеет право на предоставление одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям по законопроекту, то соцподдержку ему предоставят по одному из оснований, которое он сам выберет. 

Теги
Москва, власти Москвы, Великая Отечественная война, компенсация от государства, «дети войны»
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