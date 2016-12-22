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Противники реновации подадут заявку на проведение референдума
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17:05
Противники реновации подадут заявку на проведение референдума

Представители партии «Альянс зеленых» и справочного правового портала «Ассоциация владельцев недвижимости» заявили, что намерены инициировать в Москве референдум об утверждении программы реновации жилого фонда. Об этом РБК сообщили члены инициативной группы, выступающей против сноса пятиэтажек.

По словам президента ассоциации Владимира Капустина, заявку о референдуме подадут в Мосгоризбирком в начале следующей недели. После ее регистрации необходимо набрать 100 тыс. подписей «за». Чтобы собрать их, противники закона о реновации намерены задействовать «соцсети, рекламу и агитаторов», сообщил Капустин, не уточнив сумму, которую планируется затратить. Как пояснил РБК председатель «Альянса зеленых» Александр Закондырин, проведение голосования «не потребует больших затрат». По его словам, вопрос, который будет поставлен на референдуме, будет звучать как «Поддерживаете ли вы программу реновации за бюджетный счет?».

«Мы опираемся на закон Москвы «О референдуме», в нем написано, что в качестве инициативной группы может быть представлена либо политическая партия, либо группа граждан. Мы намереваемся от партии инициировать проведение референдума, но в оргкомитет готовы пригласить как сторонников, так и противников реновации, членов любых партий, вплоть до «Единой России», — пояснил Закондырин.

Аргументы инициативной группы: вред экологии («люди будут жить в постоянной стройке, в результате проведения программы, образуется не менее 25 млн т мусора ежегодно») и ущерб бизнесу («в 20% домов [подлежащих сносу] есть нежилые помещения, где ведется бизнес. Количество помещений, которые предприниматели могут потерять, оценивается в 10 тыс.»).

Как пояснил РБК управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский, согласно закону «О референдумах в городе Москве», инициировать проведение референдума может группа граждан от 300 человек. «По всем вопросам, которые относятся к ведению субъекта, могут проводиться референдумы. А вопросы градостроительства однозначно находятся в ведении города», — сообщил он.

По его словам, инициативная группа имеет право зарегистрироваться в городской избирательной комиссии. Затем Мосгоризбирком в течение 15 дней должен либо зарегистрировать ее, либо отказать в регистрации. «После этого у них будет всего 30 дней на то, чтобы собрать подписи 2% жителей города, которые имеют право на участие в референдуме. Если они эти подписи набирают, то тогда власти Москвы организуют референдум», — сказал Старинский.

Если во время проверки подписей будет выявлено, что часть из них подделана, в этом случае инициативная группа может начать судебную процедуру, где может доказать свою правоту. «Чаще всего блокируют на этом», — пояснил юрист.​

В Мосгоризбиркоме РБК не смогли предоставить оперативный комментарий.

В среду, 17 мая, Мосгордума приняла законопроект о дополнительных гарантиях юридических и имущественных прав москвичей при реализации программы реновации. В частности, власти должны будут содействовать при переезде многодетным семьям. Поправки, требующие внести изменения в генплан, а также гарантировать жителям при выборе вариантов переселения не менее трех равнозначных квартир, были отклонены.

20 апреля проект закона о реновации жилищного фонда Москвы прошел первое чтение. В начале мая на сайте мэрии появился список из 4,5 тыс. домов, которые планируется включить в программу сноса пятиэтажек. 14 мая в столице прошел митинг против законопроекта о реновации, который собрал до 30 тыс. человек​. 

Теги
референдум, пятиэтажки, реновация жилья
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