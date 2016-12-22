Президент Армении отправил в отставку правительство республики

Президент Армении Серж Саргсян отправил в отставку правительство республики. Соответствующий указ армянский лидер подписал в четверг, 18 мая. Документ опубликован на официальном сайте президента Армении.

Отставка правительства была принята после первого заседания нового парламента Армении, Национального собрания. «Принять отставку правительства», — сказано в указе президента. Как отмечается в документе, члены правительства будут исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый кабинет министров.

В четверг, 18 мая, парламент Армении — Национальное собрание шестого созыва — принес присягу и провел свою первую сессию, сообщает News.am. Перед депутатами выступил Саргсян и заявил, что на них «лежит ответственность за переход к парламентской системе государственного правления». Он поздравил членов парламента и пожелал им плодотворной работы. «В направлении установления нового государственного строя сделан первый и важный шаг», — заявил армянский лидер.

Саргсян отметил, что он готов «содействовать сотрудничеству и взаимной связи ветвей власти» до тех пор, пока не истечет его срок полномочий, а именно до 9 апреля 2018 года. «Уверен, что совместными усилиями мы сможем вместе усилить роль парламента как внутри Армении, так и за пределами страны», — заявил президент Армении.

Как отмечает издание «Новости-Армения», согласно Конституции республики, на первом заседании нового парламента в этот же день действующее правительство должно подать в отставку.

Парламентские выборы в Армении прошли 2 апреля. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении 9 апреля обнародовала итоги. В результате в парламент прошли две партии и два блока. Лидером стала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент Серж Саргсян. За нее проголосовали 770 тыс. избирателей. Партия «Армянская Революционная Федерация Дашнакцутюн» «получила более 103 тыс. голосов. Кроме того, в парламент прошли блоки «Царукян», который возглавляет бизнесмен Гагик Царукян и «Выход».