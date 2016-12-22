В Свердловской области над колонией сбили квадрокоптер с телефонами

В Свердловской области над колонией сбили квадрокоптер с мобильными телефонами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ ФСИН России по Свердловской области.
В ночь на 18 мая сотрудники ИК-54 Свердловской области при поддержке сотрудников оперативного отдела, дежурной смены и караула сбили с помощью специального устройства радиоуправляемый квадрокоптер. Таким способом неизвестные намеревались доставить заключенным запрещенные предметы: четыре смартфона и сим-карты.
В Нижневартовске в мае 2017 года с помощью дрона попытались доставить в ИК-15 три мобильных телефона и два зарядных устройства. Квадрокоптер приземлился возле колонии, где был перехвачен оперативниками. Злоумышленник, управлявший летательным аппаратом, скрылся с места преступления.
Еще один квадрокоптер, в котором были спрятаны два смартфона, был перехвачен при подлете к территории Камышинской колонии строгого режима № 24 в Волгоградской области в апреле этого года. Квадрокоптер не успел пересечь границы исправительного учреждения и был перехвачен сотрудниками колонии.
В Брянске в феврале 2017 года квадрокоптер с мобильными телефонами был сбит при подлете к ИК-6. К летательному аппарату был прикреплен пакет с четырьмя смартфонами и зарядными устройствами.