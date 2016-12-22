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СМИ опубликовали видео с перевернувшимся в Турции автобусом с туристами
11:29
СМИ опубликовали видео с перевернувшимся в Турции автобусом с туристами

Турецкое агентство DHA опубликовало видео с перевернувшимся в провинции Денизли автобусом с туристами. Видео размещено на его сайте.

На кадрах видно перевернувшийся разбитый микроавтобус, а также подъехавших на место происшествия сотрудников скорой помощи и полиции.

В Турции перевернулся автобус с туристами
Видео: Телеканал РБК

ДТП произошло 18 мая на участке дороги между турецкими городами Мугла и Денизли. В нем пострадали не менее 18 российских туристов, сообщало DHA. По информации губернаторства Муглы, в попавшем в аварию автобусе на юго-западе Турции российских туристов нет. Об этом сообщила РБК пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова. «В автобусе находились граждане Украины», — отметила она.

По данным издания Hurriyet, точное количество пострадавших пока неизвестно. По информации издания, среди раненых есть двое граждан Турции. Туристы ехали из Бодрума в Памуккале.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович заявил РБК, что ассоциация пока ничего не знает о туристах, попавших в дорожную аварию в Турции. 

Теги
Турция, россияне, дети пострадали в ДТП, ДТП в Турции
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