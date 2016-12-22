Губернатор Забайкалья выехала к месту забастовки 80 шахтеров

На золотодобывающую шахту Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края, работники которой устроили забастовку из-за задержки зарплаты, выехала губернатор Наталья Жданова. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.
«Глава региона намерена на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта», — отмечается в сообщении.
К бастующим работникам шахты «Юго-Западная» Дарасунского рудника прибыл губернатор Забайкальского края. Об этом РБК сообщила работник шахты, отказавшаяся представиться. «Губернатор к нам приехал. Пока общаемся, еще ничего не известно, что решат», — сказала она. По ее словам, всего бастуют 89 работников шахты. «Требуем выплаты зарплаты за апрель и прекращения снижения зарплаты. Каждый месяц зарплату понижают и понижают», — добавила она.
Забастовку на шахте устроил 81 шахтер. Они отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не выплатят зарплату за апрель. Как говорится в сообщении на официальном портале края, для бастующих была организована подача пищи и воздуха.
К месту забастовки выехал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Он также поручил отправиться на шахту прокурору Забайкальского края Василию Войкину.
Следственный комитет (СК) по Забайкальскому краю начал проверку по факту случившегося. На место выехали следователи, чтобы выяснить причины и обстоятельства инцидента.