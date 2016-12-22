Суд отказался прекратить рассмотрение иска Усманова к Навальному

В Москве Люблинский районный суд не стал прекращать производство по иску миллиардера и предпринимателя Алишера Усманова о защите чести и достоинства к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ходатайство о прекращении производства по иску к Навальному ранее подал представитель ФБК в суде Вячеслав Гюмади.
По результатам досудебной подготовки к рассмотрению дела, которая прошла 18 мая, суд назначил рассмотрение по иску на 30 мая, заявила судья Марина Васина, передает агентство «Интерфакс».
Иск Усманова к Навальному и ФБК суд зарегистрировал 12 апреля. Суть иска не была известна. Навальный на своей странице в соцсети Twitter писал, что Усманов подал иск из-за ранее распространенного в Сети фильма Навального и ФБК о «тайных владениях» премьер-министра России Дмитрия Медведева, которыми он якобы обзавелся с помощью некоммерческих фондов. Согласно фильму, Усманов подарил одному из этих фондов участок с особняком.
Миллиардер заявил 11 апреля, что Навальный вводит граждан в заблуждение и занимается клеветой. В иске Усманов потребовал опровержения этой информации.